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На Украине решили показать ЧМ-2018
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Украинский «Интер» приобрел права на трансляцию матчей ЧМ-2018 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеканал "Интер" получил эксклюзивные права на трансляцию на Украине матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, сообщила в среду пресс-служба канала.
Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, которым предполагается запрет на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в РФ.
"Inter Media Group получила права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу-2018. Все матчи самого престижного футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах "Интер" и НТН", — говорится в сообщении.
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