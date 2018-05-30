На Украине решили показать ЧМ-2018

Украинский «Интер» приобрел права на трансляцию матчей ЧМ-2018

Телеканал "Интер" получил эксклюзивные права на трансляцию на Украине матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, сообщила в среду пресс-служба канала.

Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, которым предполагается запрет на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в РФ.

"Inter Media Group получила права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу-2018. Все матчи самого престижного футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах "Интер" и НТН", — говорится в сообщении.