Натхо объявил об уходе из ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо объявил, что не будет продлевать заканчивающийся контракт с армейцами, передает "Советский спорт".

Об этом израильтянин сообщил в своем официальном аккаунте в инстаграме.

"Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провел потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все", — гласит запись.

30-летний Натхо выступал в футболке красно-синих с 2014 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию защитника сборной Исландии.