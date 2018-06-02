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Натхо объявил об уходе из ЦСКА
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Натхо объявил об уходе из ЦСКА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт ФК ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо объявил, что не будет продлевать заканчивающийся контракт с армейцами, передает "Советский спорт".
Об этом израильтянин сообщил в своем официальном аккаунте в инстаграме.
"Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провел потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за все", — гласит запись.
30-летний Натхо выступал в футболке красно-синих с 2014 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию защитника сборной Исландии.
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