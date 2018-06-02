Ещё
Роналду объявил игрокам «Реала» об уходе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Египет доставит России проблемы
Египет доставит России проблемы

СМИ: Роналду объявил игрокам «Реала» об уходе из клуба 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Португальский нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду сообщил партнерам по команде об уходе из клуба. Об этом сообщает газета Marca.
После победы в финале Лиги чемпионов 26 мая Роналду в интервью газете не исключил ухода из клуба, отметив, что определится со своим будущим в течение недели. По данным издания, 33-летний португалец намерен уйти из-за нежелания клуба предоставить ему новый контракт.
Президент "Реала" Флорентино Переса подчеркнул, что действующее соглашение между "Реалом" и футболистом рассчитано до лета 2021 года, поэтому все разговоры об уходе португальца из мадридского клуба не имеют под собой оснований.
Роналду выступает за "Реал" с 2009 года, куда он перешел из английского "Манчестер Юнайтед" за €93,4 млн, став на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе "Реала" Роналду четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза он победил в чемпионате Испании и Кубке страны, а также трижды — на клубном чемпионате мира. В составе "Манчестер Юнайтед" Роналду трижды выиграл чемпионат Англии и по одному разу стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии и клубного первенства мира. В 2016 году он стал чемпионом Европы.
Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года, четырехкратным — "Золотой бутсы" (приз лучшему бомбардиру национальных чемпионатов европейских стран), также португалец неоднократно признавался лучшим футболистом года многими организациями.
Роналду становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в шести из последних восьми сезонов. Он является лучшим бомбардиром в истории турнира (120) и еврокубков (152).
ТАСС: последние новости
Семак: приход в ФК "Зенит" является шагом вперед в карьере СМИ: Абрамович готов продать "Челси" за £1,17 млрд СМИ: главный тренер "Манчестер Юнайтед" Моуринью заинтересован в трансфере Головина
Комментарии  Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельная вечеринка: футболиста убили из-за девушки2
Абрамович наказал Британию571
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину183
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение