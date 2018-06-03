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Россия сыграет на ЧМ мячом из космоса
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Россия сыграет на ЧМ мячом из космоса 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный мяч чемпионата мира по футболу-2018 побывал в космосе и будет задействован в матче-открытии турнира между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.
Мяч был доставлен на борт Международной космической станции (МКС) 24 марта российским космонавтом Антоном Шкаплеровым. Планируется, что экипаж миссии МКС-54/55 вернется в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-07» с МКС вместе с мячом чемпионата мира.
По словам самого Шкаплерова, мяч будет использоваться в стартовой встрече турнира между Россией и Саудовской Аравией, которая пройдет 14 июня на стадионе «Лужники».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Помимо Саудовской Аравии, сборной России предстоит сыграть с командами Египта и Уругвая.
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