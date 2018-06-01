Уткин обозвал Черчесова медной статуей

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с Австрией. Его слова приводит «Спорт FM».

«Невозможно понять логику непрофессионала. Сборную уже давно тренирует медная статуя Черчесова. Надеяться можно только на счастливый случай. Не знаю, что еще сказать. Я хотел бы постараться поменьше говорить о сборной», — заявил Уткин.

Журналист раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Мы убедились, что никакого стратегического видения тренерского штаба не было. Вся надежда на вдохновение футболистов. А больше не на что. Сборная зря жила 10 лет, если мы в [Юрии] Жиркове снова видим полузащитника. [Антона] Миранчука вообще нет на поле», — добавил он.

30 мая сборная России проиграла в товарищеском матче национальной команде Австрии со счетом 0:1. Единственный мяч на 28-й минуте встречи забил полузащитник австрийцев Алессандро Шопф.

Чемпионат мира стартует 14 июня и продлится по 15 июля. Сборная России сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.