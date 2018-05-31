Ещё
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уткин похоронил надежды на сборную РФ 

Рамблер 1 час назад
Спортивный журналист Василий Уткин после товарищеского матча России и Австрии заявил, что у российской сборной остался только один ресурс — «случай». Об этом сообщает johndonne.ru.
Также, по словам Уткина, можно надеяться, что соперники российской команды на ЧМ-2018 «будут готовы хуже».
«Если угодно, можно еще желать проблем со здоровьем Салаху. Что-нибудь надежное и стратегически безвредное. Например, понос в день игры», — написал он.
Также Уткин назвал «разумным ресурсом» надежду, что футболистам «не все равно», и они «сохранили амбиции и веру в себя».
Журналист отметил, что в случае неудачного выступления у россиян будет время позлословить, а сейчас сборная «нуждается в терпимости и оптимизме, пусть и напускном».
«Потому что больше не на что рассчитывать», — подчеркнул он.
По словам Уткина, он будет верить, что нападающий сборной Федор Смолов «сумеет выжать голевой сок из того, что ему отскочит», а вратарь Игорь Акинфеев — «выручит», хотя «в это верить труднее всего».
Комментарии105
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов объяснил стыдное поражение России448
Что это было, Россия? Ужас какой-то80
Вратарь шокировал Овечкина «лучшим сейвом в истории»1
Горячая бразильянка надела форму сборной России63
Эксперты оценили влияние ЧМ-2018 на экономику России
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение