Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ

Уткин похоронил надежды на сборную РФ

Спортивный журналист Василий Уткин после товарищеского матча России и Австрии заявил, что у российской сборной остался только один ресурс — «случай». Об этом сообщает johndonne.ru.

Также, по словам Уткина, можно надеяться, что соперники российской команды на ЧМ-2018 «будут готовы хуже».

«Если угодно, можно еще желать проблем со здоровьем Салаху. Что-нибудь надежное и стратегически безвредное. Например, понос в день игры», — написал он.

Также Уткин назвал «разумным ресурсом» надежду, что футболистам «не все равно», и они «сохранили амбиции и веру в себя».

Журналист отметил, что в случае неудачного выступления у россиян будет время позлословить, а сейчас сборная «нуждается в терпимости и оптимизме, пусть и напускном».

«Потому что больше не на что рассчитывать», — подчеркнул он.