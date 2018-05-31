Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ

Спортивный журналист Василий Уткин после товарищеского матча России и Австрии заявил, что у российской сборной остался только один ресурс — «случай». Об этом сообщает johndonne.ru.
Также, по словам Уткина, можно надеяться, что соперники российской команды на ЧМ-2018 «будут готовы хуже».
«Если угодно, можно еще желать проблем со здоровьем Салаху. Что-нибудь надежное и стратегически безвредное. Например, понос в день игры», — написал он.
Также Уткин назвал «разумным ресурсом» надежду, что футболистам «не все равно», и они «сохранили амбиции и веру в себя».
Журналист отметил, что в случае неудачного выступления у россиян будет время позлословить, а сейчас сборная «нуждается в терпимости и оптимизме, пусть и напускном».
«Потому что больше не на что рассчитывать», — подчеркнул он.
По словам Уткина, он будет верить, что нападающий сборной Федор Смолов «сумеет выжать голевой сок из того, что ему отскочит», а вратарь Игорь Акинфеев — «выручит», хотя «в это верить труднее всего».