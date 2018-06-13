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Названы российские города с наилучшей погодой для футбола
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Названы российские города с наилучшей погодой для футбола 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Самая благоприятная погода для футболистов в первую неделю ЧМ-2018 ожидается в Калининграде, сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.
«Благоприятная игра происходит при температуре 17-20 градусов и влажностью не выше 45%. Тогда организм легче воспринимает тяжелые нагрузки. Мы проранжировали ту погоду, которая будет на ближайшую неделю в городах и сделали такой рейтинг, что легче всего будет в Калининграде», — сказал Яковенко, передает РИА «Новости».
На втором месте расположился Санкт-Петербург, потом Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Волгоград и Сочи.
«Тем, кто играет в Сочи, будет хуже всего», — пояснил он.
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