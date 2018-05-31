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РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
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РФС показал, что осталось за кадром матча сборных России и Австрии 

Чемпионат.com 3 часа назад
Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала товарищеского матча между сборными России и Австрии. Встреча состоялась накануне в Инсбруке и завершилась победой австрийской команды со счётом 1:0.
Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в YouTube-канале сборной России.
Сборная России в матче-открытия чемпионата мира—2018 сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня. После чего подопечные Станислава Черчесова проведут остальные игры группового этапа с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
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