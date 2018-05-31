Зидан уходит из «Реала»

Французский футболист алжирского происхождения, главный тренер мадридского «Реал» Зинедин Зидан объявил об уходе из клуба. Об этом сообщает Sky Sports News.

«Команда должна продолжать выигрывать и нуждается в переменах», — цитирует его телеканал.

Президент «Реала» Флорентино Перес признал, что клуб не был готов к этому решению.

По данным Marca, Зидан заявил, что «Реалу» было бы «трудно» выиграть Лигу чемпионов в следующий раз, если бы он остался тренером. По мнению Зидана, команде потребуется «другая методология работы».

Также Зидан заявил, что пока не искал для себя другую команду.

Зидан в составе сборной Франции выиграл ЧМ-1998 и Чемпионат Европы 2000 года, три раза становился лучшим футболистом мира. Также он завоевал 12 трофеев, играя за «Ювентус» и «Реал».

В 2006 году Зидан завершил карьеру и начала работать на разных должностях в «Реале». Главным тренером «Реала» он стал в январе 2016 года. За время его работы клуб трижды стал победителем Лиги чемпионов и обладателем многих других наград.