Зидан уходит из «Реала» 

Французский футболист алжирского происхождения, главный тренер мадридского «Реал» Зинедин Зидан объявил об уходе из клуба. Об этом сообщает Sky Sports News.
«Команда должна продолжать выигрывать и нуждается в переменах», — цитирует его телеканал.
Президент «Реала» Флорентино Перес признал, что клуб не был готов к этому решению.
По данным Marca, Зидан заявил, что «Реалу» было бы «трудно» выиграть Лигу чемпионов в следующий раз, если бы он остался тренером. По мнению Зидана, команде потребуется «другая методология работы».
Также Зидан заявил, что пока не искал для себя другую команду.
Зидан в составе сборной Франции выиграл ЧМ-1998 и Чемпионат Европы 2000 года, три раза становился лучшим футболистом мира. Также он завоевал 12 трофеев, играя за «Ювентус» и «Реал».
В 2006 году Зидан завершил карьеру и начала работать на разных должностях в «Реале». Главным тренером «Реала» он стал в январе 2016 года. За время его работы клуб трижды стал победителем Лиги чемпионов и обладателем многих других наград.