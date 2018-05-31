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Зидан уходит из «Реала»
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Зидан уходит из «Реала» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Французский футболист алжирского происхождения, главный тренер мадридского «Реал» Зинедин Зидан объявил об уходе из клуба. Об этом сообщает Sky Sports News.
«Команда должна продолжать выигрывать и нуждается в переменах», — цитирует его телеканал.
Президент «Реала» Флорентино Перес признал, что клуб не был готов к этому решению.
По данным Marca, Зидан заявил, что «Реалу» было бы «трудно» выиграть Лигу чемпионов в следующий раз, если бы он остался тренером. По мнению Зидана, команде потребуется «другая методология работы».
Также Зидан заявил, что пока не искал для себя другую команду.
Зидан в составе сборной Франции выиграл ЧМ-1998 и Чемпионат Европы 2000 года, три раза становился лучшим футболистом мира. Также он завоевал 12 трофеев, играя за «Ювентус» и «Реал».
В 2006 году Зидан завершил карьеру и начала работать на разных должностях в «Реале». Главным тренером «Реала» он стал в январе 2016 года. За время его работы клуб трижды стал победителем Лиги чемпионов и обладателем многих других наград.
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