Зидана может сменить россиянин

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил, что покидает свой пост. Аналитики букмекерской компании bwin Россия составили список вероятных кандидатов на замену французу. В числе них — главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов

Согласно оценкам аналитиков букмекерской компании bwin Россия, на должность главного тренера претендуют Маурисио Почеттино (5.00), Гути (6.50), Антонио Конте (6.50) и Маурицио Сарри (8.00). В числе вероятных кандидатов также значатся Станислав Черчесов (67.0) и Криштиану Роналду (101.0).

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Зидан возглавлял «Реал» на протяжении последних двух с половиной лет, выиграв за это время 9 трофеев. Он стал первым в истории специалистом, который привел клуб к трем подряд Кубкам чемпионов. Все предшественники француза ограничивались максимум двумя победами.