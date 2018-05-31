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Абрамович наказал Британию
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Абрамович начал наказывать Британию за задержку визы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Английский футбольный клуб «Челси», владельцем которого является бизнесмен Роман Абрамович, приостановил строительства нового стадиона в Лондоне. Это означает отказ вкладывать в британскую экономику сотни миллионов фунтов, и прямо связано с задержкой выдачи Абрамовичу новой британской визы.
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«Никаких дальнейших предпроектных работ по проектированию и планированию проводиться не будет. Временных рамок для пересмотра этого решения нет», — говорится в сообщении пресс-службы клуба, передает «Ведомости».
Отмечается, что реализацию проекта приостановили из-за «неблагоприятного инвестиционного климата».
Источники Financial Times заявили, что решение клуба связано с неопределенностью в вопросе выдачи Абрамовичу новой британской визы.
По словам одного из них, российскому бизнесмену нужны гарантии получения документов, поэтому он не хочет вкладывать сотни миллионов фунтов в строительство стадиона. Источники финансирования проекта ранее не раскрывались, однако сообщается, что Абрамович совместно с другими инвесторами смог бы покрыть расходы.
Представители Chelsea отказались комментировать решение заморозить проект. Вопросы, связанные с визой бизнесмена, футбольный клуб назвал частным делом Абрамовича.
Ранее СМИ писали, что Абрамович может отойти от управления английским футбольным клубом «Челси», делегировав свои полномочия подчиненным.
У Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему сразу не выдали. В окружении бизнесмена сообщили, что Абрамовичу не отказывали в выдаче инвестиционной визы, проблема лишь в затянувшейся процедуре продления.
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