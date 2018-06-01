Абрамович может бросить «Челси» 

Российский бизнесмен Роман Абрамович готов расстаться с принадлежащим ему футбольным клубом «Челси» за 1,17 млрд фунтов стерлингов, сообщает газета Times.
По мнению газеты, эта сумма сможет компенсировать расходы бизнесмена на клуб.
Ранее Абрамович отозвал заявку на получение британской визы инвестора.
Задержка с выдачей визы вынудила бизнесмена заморозить строительство нового стадиона для «Челси». Официальной причиной остановки строительства представители Абрамовича назвали неблагоприятный инвестиционный климат.
Роман Абрамович владеет лондонским «Челси» с июня 2003 года. Покупка обошлась россиянину в 140 млн фунтов.