Абрамович может бросить «Челси»

По мнению газеты, эта сумма сможет компенсировать расходы бизнесмена на клуб.

Ранее Абрамович отозвал заявку на получение британской визы инвестора.

Задержка с выдачей визы вынудила бизнесмена заморозить строительство нового стадиона для «Челси». Официальной причиной остановки строительства представители Абрамовича назвали неблагоприятный инвестиционный климат.

Роман Абрамович владеет лондонским «Челси» с июня 2003 года. Покупка обошлась россиянину в 140 млн фунтов.