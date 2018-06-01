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Абрамович может бросить «Челси»
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Абрамович может бросить «Челси» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский бизнесмен Роман Абрамович готов расстаться с принадлежащим ему футбольным клубом «Челси» за 1,17 млрд фунтов стерлингов, сообщает газета Times.
По мнению газеты, эта сумма сможет компенсировать расходы бизнесмена на клуб.
Ранее Абрамович отозвал заявку на получение британской визы инвестора.
>> Абрамович наказал Британию
Задержка с выдачей визы вынудила бизнесмена заморозить строительство нового стадиона для «Челси». Официальной причиной остановки строительства представители Абрамовича назвали неблагоприятный инвестиционный климат.
Роман Абрамович владеет лондонским «Челси» с июня 2003 года. Покупка обошлась россиянину в 140 млн фунтов.
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