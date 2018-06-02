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Вратарь «Ромы» завершил карьеру
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Вратарь «Ромы» завершил карьеру 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Голкипер итальянского футбольного клуба "Рома" Богдан Лобонц объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает "Советский спорт".
Об этом гласит официальное заявление на сайте римлян, в котором футболист выразил слова благодарности болельщикам команды.
40-летний футболист выступал за "Рому" с 2010 года. Ранее он также защищал цвета бухарестского "Динамо", "Фиорентины" и "Аякса". В составе основной команды национальной сборной Румынии он играл с 1998 года.
Всего на его счету 204 проведенных матча и 210 пропущенных мячей.
Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин может вернуться в "Зенит".
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