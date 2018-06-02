Вратарь «Ромы» завершил карьеру

Об этом гласит официальное заявление на сайте римлян, в котором футболист выразил слова благодарности болельщикам команды.

40-летний футболист выступал за "Рому" с 2010 года. Ранее он также защищал цвета бухарестского "Динамо", "Фиорентины" и "Аякса". В составе основной команды национальной сборной Румынии он играл с 1998 года.

Всего на его счету 204 проведенных матча и 210 пропущенных мячей.