В областном центре стартует фестиваль «Футбольное лето»

В Кемерове будут проходить прямые трансляции матчей Чемпионата мира по футболу FIFA — 2018.

По информации пресс-службы городской администрации, матчи группового раунда Чемпионата пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Финал FIFA — 2018 состоится в Москве 15 июля. Столица Кемеровской области оказалась в числе 33 городов, в которых пройдет фестиваль «Футбольное лето». В рамках фестиваля будут вестись прямые трансляции матчей FIFA — 2018 и прочих спортивных событий.

1 июня на бульваре Строителей пройдет праздник спорта, с 14 июня по 15 июля кемервочане и гости города смогут смотерть прямые трансляции матчей с участием сборной России и полуфинальные и финальные игры на большом экране линейного парка.