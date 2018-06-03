Сборная Исландии проиграла команде Норвегии в товарищеском матче

Сборная Исландии выступит на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Исландцы сыграют в группе D с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.

В рамках подготовки к мировому первенству сборная Исландии сыграет товарищеский матч с командой Ганы.

Футбол. Товарищеский матчИсландия — Норвегия — 2:3Голы: 0:1 — Йонсен, 15; 1:1 — Финнбогасон, 30 (пенальти); 2:1 — Сигурдссон, 70; 2:2 — Кинг, 80; 2:3 — Сорлот, 85