Приготовьтесь танцевать

«Чемпионат» продолжает цикл материалов о необычных футбольных традициях разных стран мира.

Сегодня в рамках движения #футболеем от Балтики 7 «Безалкогольное» мы расскажем об очень шумных ребятах из Нигерии.

Несмотря на то, что речь пойдёт о болельщиках с духовыми инструментами, вам не стоит пугаться и судорожно закрывать браузер. Мы расскажем отнюдь не о вувузелах, которые заставляли огромное количество любителей футбола у экранов смотреть матчи в 2010 году без звука, а о трампетах. Проще говоря, о трубах, которые активно используются нигерийскими болельщиками. Готовимся: нам придётся познакомиться с трампетами поближе. Впрочем, это приятное знакомство.

В Нигерии трампет — один из самых популярных музыкальных инструментов. Из труб нигерийцев чаще всего звучат национальные мелодии. Так футбол приобретает не только музыкальный, но и этнический колорит. Напрашивается сравнение с «ложками победы», которыми смогут пошуметь наши болельщики, он есть одно различие. Ложки — это что-то новое, назвать их традицией язык не повернётся, а нигерийских болельщиков без трампетов трудно представить, это уже привычка.

Услышав какой-либо из мотивов однажды, вы легко сможете узнать его в следующий раз. При поддержке барабанов трубы звучат особенно стройно и синхронно, окружающим трудно удержаться от танца.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале GbeduMagazineTV.

Трампет — духовой музыкальный инструмент. Однако, в отличие от памятных многим вувузел, он позволяет извлекать полноценные мелодии, под которые вполне можно танцевать. Этим и занимаются талантливые и жизнерадостные нигерийцы перед матчами, заполняя улицы полным позитива шумом. Выглядит и звучит это очень эффектно. Согласитесь, играющий на трампете русский нигериец Брайан Идову очень эффектно смотрелся бы в Перми.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале DZfootCom.

Традиции поддерживать свою команду, которая носит прозвище «Супер-орлы», таким способом в Нигерии уже очень много лет. С помощью труб болельщики не только развлекаются перед матчами, но и создают звуковое сопровождение непосредственно во время игр, устраивая настоящий карнавал на трибуне. Без привычного звукового сопровождения матчи потеряют часть узнаваемого колорита.

Впрочем, не только нигерийцы любят трампеты. В 2010 году торжественные мероприятия прошли с участием музыканта из ЮАР Хью Масакелы. Однако и тут нигериец оказался неподалёку с трампетом: компанию южноафриканцу на сцене составил нигерийский певец Феми Кути. Интересно, а Ахмед Муса , бывший самым молодым капитаном Нигерии, умеет играть на трубе?

Футболисты из Нигерии уже давно привыкли, что болельщики поддерживают команду не только привычными миру футбола кричалками, но музыкой. Кричалки, кстати, не слишком популярны у «Супер-орлов», зато визуальное сопровождение впечатляет. Поэтому отличить нигерийцев на любом турнире с участием их команды не составляет никакого труда: видите зелёно-белые наряды, сопровождаемые трубными мелодиями, — можете смело знакомиться. Это дружелюбные «Супер-орлы», превращающие всё вокруг в большой фестиваль.

А как принято встречать гостей в России? О традициях и современных правилах русского гостеприимства вы можете узнать здесь.