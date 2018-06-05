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Роналду поставил условие «Реалу»
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Роналду поставил условие «Реалу» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выдвинул условия по новому контракту.
Роналду согласен продлить соглашение с клубом при повышении ежегодной зарплаты до €75 млн, сообщает Sport.es со ссылкой на Cadena Cope. Действующий контракт Роналду рассчитан до 2021 года с окладом €42 млн в год.
По версии издания, португалец намерен стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Ранее футбольный клуб «Енисей» предложил нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжить карьеру в Красноярске.
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Комментарии1  Ещё 16 источников 
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