Роналду поставил условие «Реалу»

Роналду согласен продлить соглашение с клубом при повышении ежегодной зарплаты до €75 млн, сообщает Sport.es со ссылкой на Cadena Cope. Действующий контракт Роналду рассчитан до 2021 года с окладом €42 млн в год.

По версии издания, португалец намерен стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Ранее футбольный клуб «Енисей» предложил нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжить карьеру в Красноярске.