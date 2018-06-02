Смертельная вечеринка: футболиста убили из-за девушки

Футболист колумбийского клуба «Кортулуа» Алехандро Пеньяранда был убит во время вечеринки в доме другого игрока — Кристиана Борхи . Неизвестный перепрыгнул ограду и произвел несколько выстрелов. Пеньяранда погиб на месте, а его партнер по команде Эйссен Искьердо получил ранения и был доставлен в больницу.

Нападающий колумбийского футбольного клуба «Кортулуа» Алехандро Пеньяранда был убит 1 июня в Кали, сообщает Universal.

Местная полиция отмечает, что убийство было совершено в доме другого игрока — колумбийца Кристиана Борхи, который выступает за мексиканский клуб «Толука».

Преступник, имя которого остается неизвестным, пробрался в дом, где в это время отдыхали несколько футболистов, и стал выяснять со спортсменами отношения.

Стражи порядка отмечают, что причиной конфликта преступника и Пеньяранды стала женщина.

В какой-то момент неизвестный достал пистолет и произвел несколько выстрелов. 24-летний Пеньяранда был убит на месте, а его партнер по команде — полузащитник «Кортулуа» Эйссен Искьердо получил ранения и был доставлен в больницу.

CONMOCIÓN: Durante la madrugada, en un barrio de Cali, Colombia, Alejandro Peñaranda, jugador del club Cortuluá🇨🇴, fue asesinado a balazos. Tenía 24 años. Estaba con un compañero, Heisen Izquierdo, que resultó herido. Mis condolencias con sus seres queridos. QEPD y FUERZA 😥🙏 pic.twitter.com/A7E2ZmEDUf— Futbol Mundial (@infofut_world) June 1, 2018

«На вечеринке находилось несколько футболистов. В какой-то момент неизвестный мужчина перепрыгнул через ограду, а потом начал стрелять в игроков. Один из них был убит, а другой получил несколько пулевых ранений и доставлен в больницу. Мы предполагаем, что конфликт произошел из-за женщины», — приводит слова местного генерала полиции Уго Касоса RCN.

Как отмечают колумбийские издания, на 2 июня властям не удалось обнаружить преступника по горячим следам.

Полиция объявила вознаграждение в размере 10 млн песо (около $3,5 тыс.) за любую информацию, которая в последствии приведет к аресту.

В последние годы Пеньяранда был одним из лидеров своей команды. В 2017 году «Кортулуа» вылетала во второй по силе дивизион страны, где в нынешнем сезоне была одним из лидеров. На счету убитого футболиста 13 голов в 13 матчах.

Самый известный случай, связанный с убийством колумбийского игрока, произошел в 1994 году. Защитник сборной страны Андрес Эскобар случайно отправил мяч в свои ворота во время поединка против национальной команды США на чемпионате мира. Из-за этого автогола сборная Колумбии не смогла выйти из группы. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Спустя десять дней после фатальной ошибки Эксобара на родине настигла рука убийцы. Преступником стал Умберто Муньоса Кастро, который на тот момент работал охранником.

Футболист сидел в машине около одного из баров Медельина.

Убийца выпустил в игрока шесть пуль, крича «Гол!» после каждого выстрела.

Эскобара моментально привезли в больницу, где он скончался через 45 минут. Имя игрока осталось в памяти колумбийский болельщиков, ему устроили государственные похороны, в честь футболиста назван один из местных кубков.

Муньоса приговорили 43 годам тюрьмы. Сначала срок сократили до 26 лет. Однако убийца вышел на свободу за хорошее поведение уже в 2005-м, спустя 11 лет после убийства футболиста.

Известный наркобарон Пабло Эскобар , однофамилец защитника, был убит за полгода до смерти футболиста в этом же городе.

В 2017 году произошло несколько случаев, когда известные футболисты по разным причинами были убиты.

В прошлом октябре игрок клуба «Эль-Канах», который выступает во втором дивизионе Египта, Ибраим Конша был смертельно ранен радикальными исламистами.

«Наш футболист Ибраим Конша погиб в результате террористической атаки на батальон египетской армии», — сообщалось на официальном сайте команды.

Отмечается, что 28-летний спортсмен проходил воинскую службу в армии Египта. Он оказался в числе девяти солдат, убитых исламистами.

В этом же месяце экс-футболиста молодежной сборной Кот-д'Ивуара Жоржа Гриффитса застрелили во время ограбления в пригороде Абиджана.

Преступники попытались угнать автомобиль спортсмена. Один из злоумышленников дважды выстрелил в Гриффитса. Прибывшие на место происшествия медики не сумели спасти игрока.

В сентябре 2017 года известный в Черногории футбольный вратарь Горан Ленац был убит во время тренировочного занятия на стадионе «Под Врмчем» в пригороде курортного Котора. Неизвестный выстрелил спортсмену в голову, а затем сумел скрыться.

Ленац был госпитализирован в критическом состоянии, но усилия медиков оказались тщетны.