Сборная Туниса назвала состав на ЧМ

Сборная Туниса объявила финальную заявку на ЧМ-2018

🔴⚪ OFFICIEL: La liste des 23 joueurs tunisiens sélectionnés pour la Coupe du Monde 2018. #Tunisie 🇹🇳 #CM2018 pic.twitter.com/jFKprdWMoa— Tunisie Football (@tunisiefootball) 2 июня 2018 г. Главный тренер сборной Туниса Набил Маалул объявил финальную заявку национальной команды из 23 игроков на чемпионат мира — 2018, сообщает официальный сайт ФИФА.

Голкиперы: Аймен Матлути («Аль-Батин»), Фарук Бен-Мустафа ( «Аль-Шабаб» ), Муэ Ассен («Шатору»).

Полузащитники: Элье Скири («Монпелье»), Мохамед Бен-Амор («Аль-Ахли Джидда»), Гилан Шалали («Эсперанс»), Ферджани Сасси («Ан-Наср»), Ахмед Халил («Клуб Африкэн»), Саиф-Эдин Хауи («Труа»).

Нападающие: Фахреддин Бен-Юссеф («Аль-Иттифак»), Вахби Хазри («Ренн»), Анис Бадри («Эсперанс»), Бассем Срарфи («Ницца»), Наис Слити («Дижон»), Сабер Хелифа («Клуб Африкэн»).

Сборная Туниса на ЧМ-2018 сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Англии.