Российский клуб сделал предложение Роналду 

Новичок Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Енисей" пошутил на тему возможного ухода нападающего "Реала" Криштиану Роналду из мадридской команды, сообщает "Советский спорт".
Красноярский клуб обратился к игроку в своем официальном аккаунте, сопровождая сообщение шутливой картинкой.
>> Роналду объявил игрокам "Реала" об уходе
Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC "Enisey" great for the first time.
Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 июня 2018 г.
"Дорогой Роналду, обо всем знаем. Предлагаем сделать "Енисей" великим клубом. Прими решение прямо сейчас", — говорится в заявлении.
33-летний футболист после финала Лиги чемпионов намекнул на то, что покинет команду. Его контракт со "сливочными" действует до 2021 года.
Ранее Маурицио Сарри назвали кандидатом на пост наставника "Реала".