Российский клуб сделал предложение Роналду

Красноярский клуб обратился к игроку в своем официальном аккаунте, сопровождая сообщение шутливой картинкой.

"Дорогой Роналду, обо всем знаем. Предлагаем сделать "Енисей" великим клубом. Прими решение прямо сейчас", — говорится в заявлении.

33-летний футболист после финала Лиги чемпионов намекнул на то, что покинет команду. Его контракт со "сливочными" действует до 2021 года.

Ранее Маурицио Сарри назвали кандидатом на пост наставника "Реала".