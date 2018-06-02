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Российский клуб сделал предложение Роналду
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Российский клуб сделал предложение Роналду 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Новичок Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Енисей" пошутил на тему возможного ухода нападающего "Реала" Криштиану Роналду из мадридской команды, сообщает "Советский спорт".
Красноярский клуб обратился к игроку в своем официальном аккаунте, сопровождая сообщение шутливой картинкой.
>> Роналду объявил игрокам "Реала" об уходе
"Дорогой Роналду, обо всем знаем. Предлагаем сделать "Енисей" великим клубом. Прими решение прямо сейчас", — говорится в заявлении.
33-летний футболист после финала Лиги чемпионов намекнул на то, что покинет команду. Его контракт со "сливочными" действует до 2021 года.
Ранее Маурицио Сарри назвали кандидатом на пост наставника "Реала".
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