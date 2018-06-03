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Неймар вернулся на поле и сразу же забил
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Неймар вернулся на поле и сразу же забил 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар уже вернулся на поле, В сегодняшнем товарищеском матче за "селесао" он уже отметился забитым мячом в ворота команды Хорватии. Случилось это на 69-й минуте игры. На поле Неймар появился в перерыве.
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