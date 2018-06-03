«Нет у нас сборной, мы стоим на краю пропасти»

Бывший защитник "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от последнего перед чемпионатом мира — 2018 контрольного матча сборной России, в котором она встретится с командой Турции. Слова эксперта передает Rusfootball.info.

"Я здесь ничего не жду. Ждал, что хоть что-то чуть-чуть в лучшую сторону изменится, но ничего не меняется. После игры с Австрией я больше всего был возмущен тем, что все к этому поражению так спокойно отнеслись. Ну, где-то кто-то пошумел, но нет никаких выводов. Я хочу другое сказать: нет у нас сборной, мы стоим на краю пропасти!" — заявил экс-игрок "Спартака".

Рейнгольд также возмутился составом, который главный тренер команды Станислав Черчесов заявил на мировое первенство.

"Я лично желал увидеть в игре сборной перед встречей с Австрией только одно: чтобы команда бегала. Но наши игроки в том матче вообще не бежали. Это вообще позор, играть контрольные матчи накануне чемпионата мира, совсем не напрягаясь!

Я могу все простить, технические ошибки, например, не вовремя открыться, но я не могу простить того, когда команда по полю пешком ходит. Поэтому задаюсь вопросом: а что дальше?" — подчеркнул он.

Ранее сборная Мексики одержала победу над командой Шотландии в товарищеском матче.