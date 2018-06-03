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«Нет у нас сборной, мы стоим на краю пропасти»
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«Нет у нас сборной, мы стоим на краю пропасти» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший защитник "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от последнего перед чемпионатом мира — 2018 контрольного матча сборной России, в котором она встретится с командой Турции. Слова эксперта передает Rusfootball.info.
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"Я здесь ничего не жду. Ждал, что хоть что-то чуть-чуть в лучшую сторону изменится, но ничего не меняется. После игры с Австрией я больше всего был возмущен тем, что все к этому поражению так спокойно отнеслись. Ну, где-то кто-то пошумел, но нет никаких выводов. Я хочу другое сказать: нет у нас сборной, мы стоим на краю пропасти!" — заявил экс-игрок "Спартака".
Рейнгольд также возмутился составом, который главный тренер команды Станислав Черчесов заявил на мировое первенство.
"Я лично желал увидеть в игре сборной перед встречей с Австрией только одно: чтобы команда бегала. Но наши игроки в том матче вообще не бежали. Это вообще позор, играть контрольные матчи накануне чемпионата мира, совсем не напрягаясь!
Я могу все простить, технические ошибки, например, не вовремя открыться, но я не могу простить того, когда команда по полю пешком ходит. Поэтому задаюсь вопросом: а что дальше?" — подчеркнул он.
Ранее сборная Мексики одержала победу над командой Шотландии в товарищеском матче.
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