СМИ: «Челси» возглавит экс-наставник «Барселоны»

Как информирует испанское издание Sport, руководство "синих" окончательно определилось с главным кандидатом на пост главного тренер и хочет пригласить 48-летнего Энрике. В клубе надеются, что испанец сможет вернуть команду в Лигу чемпионов.

Специалист с 2014 по 2017 год возглавлял каталонскую "Барселону". Под его руководством сине-гранатовые завоевали девять трофеев.