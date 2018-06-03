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«Челси» возглавит экс-наставник «Барселоны»
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СМИ: «Челси» возглавит экс-наставник «Барселоны» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике станет новым наставником "Челси", сообщает "Советский спорт".
Как информирует испанское издание Sport, руководство "синих" окончательно определилось с главным кандидатом на пост главного тренер и хочет пригласить 48-летнего Энрике. В клубе надеются, что испанец сможет вернуть команду в Лигу чемпионов.
Специалист с 2014 по 2017 год возглавлял каталонскую "Барселону". Под его руководством сине-гранатовые завоевали девять трофеев.
Ранее сообщалось, что легенда "Челси" согласен играть под руководством Фрэнка Лэмпарда в "Дерби Каунти".
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