Стал известен состав российской сборной на ЧМ 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с заявкой команды на чемпионат мира.
Вратари (3)
Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва).
Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия).
Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).
Защитники (7)
Владимир Гранат ("Рубин" Казань).
Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва).
Федор Кудряшов ("Рубин" Казань).
Илья Кутепов ("Спартак" Москва).
Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный).
Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург).
Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
Полузащитники (10)
Юрий Газинский ("Краснодар").
Александр Головин (ЦСКА Москва).
Алан Дзагоев (ЦСКА Москва).
Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург).
Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург).
Роман Зобнин ("Спартак" Москва).
Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург).
Антон Миранчук ("Локомотив" Москва).
Александр Самедов ("Спартак" Москва).
Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).
Нападающие (3)
Артем Дзюба ("Арсенал" Тула).
Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва).
Федор Смолов ("Краснодар").