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Канчельскис о сборной: «третье место в группе — потолок»
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Канчельскис: «С таким тренером, как Черчесов, третье место в группе на ЧМ — потолок» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал итоговый состав сборной России на домашний чемпионат мира.
«Не особенно важно, кто в итоге вошел в окончательную заявку сборной. У каждого специалиста есть свое мнение. Но за результат отвечает только главный тренер. А мы же давайте просто поболеем за нашу команду.
На что способна команда с таким составом? Я уже не раз говорил, что наша сборная займет третье место в группе, и все будет хорошо. С таким тренером, как Черчесов, это потолок для нас. Кубок конфедераций уже все показал. Но почему-то многие не понимают этого. Поэтому займем третье место и спокойно поедем по домам. И здесь уже не так важно, кого отцепили, а кого взяли. Но вы не думайте, я буду болеть и переживать, но именно за наших футболистов, ребята же представляют честь нашей страны», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24.ru Павлом Гуревичем.
В воскресенье тренерский штаб сборной России окончательный состав команды для участия в ЧМ-2018. Из числа тех, кто присутствовал в расширенном списке, в итоговом не оказалось голкипера Сослана Джанаева («Рубин»), защитников Константина Рауша («Динамо») и Романа Нойштедтера («Фенербахче», Турция), полузащитника Александра Ташаева («Динамо») и нападающего Федора Чалова (ЦСКА).
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