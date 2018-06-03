Газзаев: Черчесов несет ответственность за сборную

Выбор футболистов для участия в чемпионате мира является прерогативой главного тренера Станислава Черчесова, который несет полную ответственность за выступление игроков. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев.
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в воскресенье огласила окончательную заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года.
"Все-таки главный тренер определяет круг кандидатов, а у специалистов, журналистов сегодня могут быть совсем другие мнения, но я абсолютно поддерживаю решение главного тренера, — сказал Газзаев. — Он определяет круг кандидатов и тех игроков, которые будут выступать на чемпионате мира, и именно главный тренер несет полную ответственность за результат и выступление тех игроков, которых он оставил. Отбор футболистов всегда был, есть и будет позицией главного тренера, только он решает, кто окончательно будет готовиться к чемпионату мира. Значит, тренер верит в этих людей, в их готовность к турниру и несет ответственность за достижения сборной".
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.