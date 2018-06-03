Газзаев: Черчесов несет ответственность за сборную

Газзаев: Черчесов несет полную ответственность за выступление футболистов РФ на ЧМ

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в воскресенье огласила окончательную заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года.

"Все-таки главный тренер определяет круг кандидатов, а у специалистов, журналистов сегодня могут быть совсем другие мнения, но я абсолютно поддерживаю решение главного тренера, — сказал Газзаев. — Он определяет круг кандидатов и тех игроков, которые будут выступать на чемпионате мира, и именно главный тренер несет полную ответственность за результат и выступление тех игроков, которых он оставил. Отбор футболистов всегда был, есть и будет позицией главного тренера, только он решает, кто окончательно будет готовиться к чемпионату мира. Значит, тренер верит в этих людей, в их готовность к турниру и несет ответственность за достижения сборной".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.