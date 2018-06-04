Тренер «Локомотива» Семин оценил шансы сборной России выйти из группы на ЧМ-2018

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин оценил шансы сборной России по футболу выйти в плей-офф чемпионата мира 2018 года.

"Группа рабочая. Легче вряд ли могла быть. Играть можно со всеми, но, на мой взгляд, ключевой на этом этапе станет матч с Египтом. Судя по всему именно с ними, мы будем бороться за выход в плей-офф. Но это предварительные прогнозы, на деле все может сложиться иначе. На таких турнирах как ЧМ часто бывают неожиданности, пусть для нас они станут приятными", — цитирует Семина RT.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее Семин назвал лучшее поколение футболистов в истории России.