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«Барселоне» грозит наказание из-за Гризманна
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СМИ: ФИФА может наказать «Барселону» из-за Гризманна 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
ФИФА может наказать «Барселону» запретом на осуществление трансферов из-за переговоров каталонского клуба с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном.
Об этом сообщает испанское издание AS, отмечая, что ФИФА уже начала разбирательство по данному вопросу.
«Барселона» вела переговоры с Гризманном в октябре прошлого года. Согласно регламенту ФИФА, это является нарушением, так как игрок имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями за полгода до истечения контракта с нынешним клубом.
«Барселона» может быть лишена возможности осуществлять трансферную деятельность на протяжении двух лет. Также дисквалификация на срок от четырех до шести месяцев может грозить самому Гризманну.
Напомним, контракт 27-летнего французского нападающего с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года.
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