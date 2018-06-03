Легенды ФИФА переиграли команду сборной России 

В Калиниграде состоялся интереснейший футбольный матч
Легенды Международной Федерации футбола (ФИФА) одержали победу над легендами национальной команды России со счётом 6:4. Игра проходила в формате «пять на пять» в Парке футбола, расположенном в Калининграде.
В команде легенд ФИФА попали бывший защитник сборной Англии Уэс Браун, экс-голкипер сборной Швейцарии Паскаль Цубербюллер, двукратный чемпион мира в составе команды Бразилии Кафу, экс-нападающий сборной Нигерии Нванкво Кану, бывший полузащитник команды Хорватии Нико Кранчар, а также бывший форвард сборной Португалии Нуну Гомеш.
За команду легенд России выступили следующие экс-футболисты главной сборной: защитник Дмитрий Сенников, вратарь Руслан Нигматуллин, защитник Дмитрий Хлестов, нападающий Андрей Федьков, полузащитник Андрей Тихонов, форвард Александр Панов. В составе отечественой сборной отличились Панов и Федьков. Еще два гола на свой счёт записал Тихонов. У победителей дублями отметились Кафу, Кранчар и Гомеш.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с заявкой команды на предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года. Мундиаль пройдёт в 11 городах России, матчи турнира состоятся на 12 стадионах.