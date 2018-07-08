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Назван лучший игрок 1/4 финала ЧМ-2018
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Модрич признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира Россия — Хорватия 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира против команды России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
В субботу сборная Хорватии в серии пенальти обыграла россиян и впервые с 1998 года вышла в полуфинал чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2. Модрич отметился результативной передачей и забил гол в серии послематчевых пенальти.
В полуфинале сборная Хорватии встретится с командой Англии. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".
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