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«Сборная Египет — „колхоз“. Радимов развил свою мысль
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«Сборная Египет — „колхоз“. Радимов развил свою мысль 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов в своем Твиттере назвал команду Египта "колхозом". Специально для "СЭ" 42-летний тренер рассказал, что именно он имел ввиду. — После поражения от Бельгии со счетом 0:3 вы в своем Твиттере назвали сборную Египта "колхозом". Совсем не впечатлил будущий соперник?
— Слабая команда. Что тут еще добавить?
— Вы о "физике" или о тактике?
— Имею в виду и игру в целом, и индивидуальные действия футболистов. А вот что касается тактики, то там все не так плохо — стеной оборонялись весь матч.
— А мы сами не были "колхозом" во встречах с Австрией и Турцией?
— Понятно, что провели эти спарринги неудачно, но против турок физически выглядели лучше, чем в Инсбурке.
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