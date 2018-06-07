«Сборная Египет — „колхоз“. Радимов развил свою мысль

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов в своем Твиттере назвал команду Египта "колхозом". Специально для "СЭ" 42-летний тренер рассказал, что именно он имел ввиду. — После поражения от Бельгии со счетом 0:3 вы в своем Твиттере назвали сборную Египта "колхозом". Совсем не впечатлил будущий соперник?

— Слабая команда. Что тут еще добавить?

— Вы о "физике" или о тактике?

— Имею в виду и игру в целом, и индивидуальные действия футболистов. А вот что касается тактики, то там все не так плохо — стеной оборонялись весь матч.

— А мы сами не были "колхозом" во встречах с Австрией и Турцией?