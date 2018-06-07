Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов в своем Твиттере назвал команду Египта "колхозом". Специально для "СЭ" 42-летний тренер рассказал, что именно он имел ввиду. — После поражения от Бельгии со счетом 0:3 вы в своем Твиттере назвали сборную Египта "колхозом". Совсем не впечатлил будущий соперник?
— Слабая команда. Что тут еще добавить?
— Вы о "физике" или о тактике?
— Имею в виду и игру в целом, и индивидуальные действия футболистов. А вот что касается тактики, то там все не так плохо — стеной оборонялись весь матч.
— А мы сами не были "колхозом" во встречах с Австрией и Турцией?
— Понятно, что провели эти спарринги неудачно, но против турок физически выглядели лучше, чем в Инсбурке.
Бельгия-Египет 2:0 на 38 мин … и мы этот колхоз не обыграем, думаете? (см. Широкова)— Владислав Радимов (@radimov02) 6 июня 2018 г.