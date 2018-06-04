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В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
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В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В период проведения в России чемпионата мира по футболу в столичных апартаментах и квартирах разместятся около 500 тысяч футбольных болельщиков. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщается на сайте мэрии города.
Большинство из тех, кто планирует поселиться в многоквартирных жилых домах, — приезжие из других регионов России. Для желающих сдать им квартиру или апартаменты департамент спорта и туризма Москвы выпустил специальную памятку.
«Всего мы ожидаем приезда порядка 800 тысяч — одного миллиона болельщиков, из которых около 400 тысяч — иностранцы, — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Николая Гуляева. — Помимо любителей футбола, в столицу в эти дни будут приезжать и простые туристы».
По данным мэрии, в среднем загруженность столичных отелей на период проведения ЧМ-2018 составляет 96 процентов. Туристы также активно бронируют отели в Московский области.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость посуточной аренды квартиры в российских городах, принимающих чемпионат мира по футболу, составляет 38 тысяч рублей. Разброс цен значителен: ставка аренды варьируется от девяти тысяч рублей/сутки в Сочи до 73 тысяч в Саранске. На ценообразование прямо влияет уровень развития гостиничного рынка в каждом конкретном городе.
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