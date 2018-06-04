В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов

В период проведения в России чемпионата мира по футболу в столичных апартаментах и квартирах разместятся около 500 тысяч футбольных болельщиков. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщается на сайте мэрии города.

Большинство из тех, кто планирует поселиться в многоквартирных жилых домах, — приезжие из других регионов России. Для желающих сдать им квартиру или апартаменты департамент спорта и туризма Москвы выпустил специальную памятку.

«Всего мы ожидаем приезда порядка 800 тысяч — одного миллиона болельщиков, из которых около 400 тысяч — иностранцы, — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Николая Гуляева. — Помимо любителей футбола, в столицу в эти дни будут приезжать и простые туристы».

По данным мэрии, в среднем загруженность столичных отелей на период проведения ЧМ-2018 составляет 96 процентов. Туристы также активно бронируют отели в Московский области.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость посуточной аренды квартиры в российских городах, принимающих чемпионат мира по футболу, составляет 38 тысяч рублей. Разброс цен значителен: ставка аренды варьируется от девяти тысяч рублей/сутки в Сочи до 73 тысяч в Саранске. На ценообразование прямо влияет уровень развития гостиничного рынка в каждом конкретном городе.