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Соперник России на ЧМ определился с составом
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Соперник России на ЧМ определился с составом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Тренерский штаб сборной Саудовской Аравии объявил окончательную заявку на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает ТАСС.
На мировом первенстве Саудовская Аравия сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Египта.
Вратари: Мохаммед аль-Овайс ("Аль-Ахли Джидда"), Абдулла аль-Майюф ("Аль-Хиляль"), Яссер аль-Мосайлем ("Аль— Ахли");
Защитники: Осама Хавсави, Яссер аль-Шахрани, Мохаммед аль-Бурайк, Али аль-Булаихи (все — "Аль-Хиляль"), Мансур аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба — "Аль-Ахли"), Омар Хавсави ("Аль-Наср");
Полузащитники: Салман аль-Фарадж, Абдулла Отаиф, Абдулмалек аль-Хаибри (все — "Аль-Хиляль"), Салем Аль-Досари ("Вильярреал", Испания), Хаттан Бахебри, Хуссейн аль-Мафхави, Абдулла аль-Хайбари, Мохамед Кано (все — "Аль— Шабаб"), Яхья аль-Шери ("Леганес", Испания), Тайсир аль-Джассим ("Аль-Ахли");
Нападающие: Моханнад Ассери ("Аль-Ахли"), Мохаммад ас-Сахлави ("Аль-Наср"), Фахад аль-Муваллад ("Леванте", Испания).
Ранее сообщалось, что национальная сборная Дании по футболу огласила окончательный состав команды на предстоящий чемпионат мира — 2018.
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