Соперник России на ЧМ определился с составом

Тренерский штаб сборной Саудовской Аравии объявил окончательную заявку на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает ТАСС

На мировом первенстве Саудовская Аравия сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Египта.

Полузащитники: Салман аль-Фарадж, Абдулла Отаиф, Абдулмалек аль-Хаибри (все — "Аль-Хиляль"), Салем Аль-Досари ("Вильярреал", Испания), Хаттан Бахебри, Хуссейн аль-Мафхави, Абдулла аль-Хайбари, Мохамед Кано (все — "Аль— Шабаб" ), Яхья аль-Шери ("Леганес", Испания), Тайсир аль-Джассим ("Аль-Ахли");

Нападающие: Моханнад Ассери ("Аль-Ахли"), Мохаммад ас-Сахлави ("Аль-Наср"), Фахад аль-Муваллад ("Леванте", Испания).

Ранее сообщалось, что национальная сборная Дании по футболу огласила окончательный состав команды на предстоящий чемпионат мира — 2018.