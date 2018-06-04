Футболист «Локомотива» попал в сборную Перу 

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан вошел в окончательную заявку сборной Перу на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Перу.
Фарфан в минувшем сезоне чемпионата России провел за "Локомотив" 22 матча, в которых забил 10 мячей, разделив третье место в списке лучших снайперов турнира с россиянином Александром Кокориным ("Зенит") и шведом Виктором Классоном ("Краснодар").
В состав также включен нападающий Паоло Герреро. Ранее Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию спортсмена на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать его на 16 месяцев из-за положительной допинг-пробы, выявившей следы кокаина.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России. Сборная Перу сыграет в группе С с командами Дании (16 июня, Саранск), Франции (21 июня, Екатеринбург) и Австралии (26 июня, Сочи).
Состав сборной Перу
Вратари — Педро Гальесе ("Веракрус", Мексика), Карлос Каседа ("Депортиво Мунисипаль"), Хосе Карвальо ("УТ де Кахамарка");
защитники — Луис Адвинкула ("Лобос", Мексика), Альдо Корсо ("Университарио Депортес"), Мигель Трауко ("Фламенго", Бразилия), Кристиан Рамос ("Веракрус", Мексика), Альберто Родригес ("Спортинг Кристаль"), Мигель Араухо ("Альянса Лима"), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Андерсон Сантамария ("Пуэбла", Мексика),
полузащитники — Педро Акино ("Лобос", Мексика), Вильдер Картахена ("Веракрус", Мексика), Кристиан Куэва ("Сан— Паулу", Бразилия), Эдисон Флорес ("Ольборг", Дания), Паоло Уртадо ("Витория Гимарайнш", Португалия), Ренато Тапия ("Фейенорд", Нидерланды), Йосимар Йотун ("Орландо Сити", США);
нападающие — Паоло Герреро ("Фламенго", Бразилия), Энди Поло ("Портленд Тимберс", США), Андре Каррильо ("Уотфорд", Англия), Рауль Руидиас ("Морелия", Мексика), Джефферсон Фарфан ("Локомотив", Россия).