Футболист «Локомотива» попал в сборную Перу

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан вошел в окончательную заявку сборной Перу на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Перу.

Фарфан в минувшем сезоне чемпионата России провел за "Локомотив" 22 матча, в которых забил 10 мячей, разделив третье место в списке лучших снайперов турнира с россиянином Александром Кокориным "Зенит" ) и шведом Виктором Классоном ("Краснодар").

В состав также включен нападающий Паоло Герреро. Ранее Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию спортсмена на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать его на 16 месяцев из-за положительной допинг-пробы, выявившей следы кокаина.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России. Сборная Перу сыграет в группе С с командами Дании (16 июня, Саранск), Франции (21 июня, Екатеринбург) и Австралии (26 июня, Сочи).

Состав сборной Перу