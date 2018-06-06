Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018

Игроки футбольной сборной Мексики позвали на вечеринку 30 проституток, сообщает TVNotas.

По информации местного портала, футболисты отмечали скорый отъезд в Россию на чемпионат мира 2018 года. Для проведения праздника девять игроков команды арендовали частный дом в пригороде Мехико и пригласили туда около 30 проституток.

При этом, по данным издания, никто из них не будет наказан за отдых в компании жриц любви, так как произошло это в свободное от тренировок время.

В середине мая в аналогичную ситуацию попали пять членов сборной Турции по тхэквондо, которые сделали селфи во время оргии с одной девушкой и опубликовали фото в соцсетях. Причем произошла оргия во время чемпионата Европы в Казани.