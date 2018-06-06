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Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
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Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018 

Рамблер 1 час назад
Фото: twitter.com/yousef_teclab
Игроки футбольной сборной Мексики позвали на вечеринку 30 проституток, сообщает TVNotas.
По информации местного портала, футболисты отмечали скорый отъезд в Россию на чемпионат мира 2018 года. Для проведения праздника девять игроков команды арендовали частный дом в пригороде Мехико и пригласили туда около 30 проституток.
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TVNotas отмечает, что среди праздновавших мексиканских футболистов были в том числе вратарь Гильермо Очоа, защитник Карлос Сальседо, полузащитники Джованни дос Сантос и Марко Фабиан, а также нападающий Рауль Хименес.
При этом, по данным издания, никто из них не будет наказан за отдых в компании жриц любви, так как произошло это в свободное от тренировок время.
В середине мая в аналогичную ситуацию попали пять членов сборной Турции по тхэквондо, которые сделали селфи во время оргии с одной девушкой и опубликовали фото в соцсетях. Причем произошла оргия во время чемпионата Европы в Казани.
Комментарии28  Ещё 35 источников 
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