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Болельщики беспрепятственно проникают в Россию
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Болельщики беспрепятственно проникают в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Безвизовый въезд для иностранцев, приезжающих в Россию на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, открыт с 4 июня при предъявлении паспорта болельщика (FAN ID), сообщили в Минкомсвязи.
По данным ведомства, иностранцу достаточно показать FAN ID на паспортном контроле, при этом въезд разрешен как при версии документа на заламинированном бланке, так и в электронной форме, передает ТАСС.
Границу рекомендуется пересекать в 177 воздушных, железнодорожных, морских и автомобильных пунктах пропуска.
В аэропортах городов проведения матчей турнира, и в восьми автомобильных пунктах пропуска через госграницу России в Ленинградской и Калининградской областях будут работать пункты технической поддержки болельщиков.
В Москве подобные пункты будут работать во Внуково, Домодедово и Шереметьево.
Кроме того, открыт безвизовый транзитный проезд через Белоруссию на основании паспорта болельщика.
Въезд на территорию России по паспорту болельщика возможен с 00.00 4 июня по 23.59 15 июля 2018 года, выезд — с 00.00 4 июня по 23.59 25 июля 2018 года (по местному времени).
Напомним, 27 декабря 2017 года правительство одобрило законопроект об установлении периода для безвизового въезда зрителей чемпионата мира по футболу на территорию России по персонифицированной карте зрителя.
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