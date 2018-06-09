Жирков покинул тренировку сборной России

В четверг, 7 июня, Жирков занимался в зале по индивидуальной программе в связи с полученным ранее ушибом стопы, однако накануне присоединился к занятиям в общей группе. Сегодняшнюю тренировку сборная России проводила в полном составе до того момента, пока Жирков не покинул поле.

В настоящий момент сборная России проводит заключительный этап подготовки к чемпионату мира — 2018. 14 июня национальной команде предстоит провести первый матч мундиаля со сборной Саудовской Аравии. 19 июня россияне сыграют с Египтом, а 25 июня — с Уругваем.