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Жирков покинул тренировку сборной России
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Жирков покинул тренировку сборной России 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков в разгаре открытой тренировки национальной команды покинул занятие, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
В четверг, 7 июня, Жирков занимался в зале по индивидуальной программе в связи с полученным ранее ушибом стопы, однако накануне присоединился к занятиям в общей группе. Сегодняшнюю тренировку сборная России проводила в полном составе до того момента, пока Жирков не покинул поле.
В настоящий момент сборная России проводит заключительный этап подготовки к чемпионату мира — 2018. 14 июня национальной команде предстоит провести первый матч мундиаля со сборной Саудовской Аравии. 19 июня россияне сыграют с Египтом, а 25 июня — с Уругваем.
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