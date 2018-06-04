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Судьба Салаха оказалась предрешена
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Судьба Салаха оказалась предрешена 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер опубликовал окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России.
В итоговый список игроков попал нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах, который восстанавливается от травмы плеча, полученной в финале Лиги чемпионов.

Полностью заявка из 23 футболистов выглядит следующим образом:

— вратари: Эссам Эль-Хадари, Мохамед Эль-Шенави, Шериф Экрами;
— защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф, Махмуд Хамди, Мохаммед Абдель-Шафи, Ахмед Хегази, Али Габр, Ахмед Аль-Мухаммади, Омар Габер;
— полузащитники: Тарек Хамед, Шикабала, Абдаллах Саид, Сэм Морси, Мохамед Эль-Ненни, Кахраба, Рамадан Собхи, Махмуд Трезеге Хассан, Амир Варда;
— нападающие: Марван Мохсен, Мохамед Салах.
Сборная Египта на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.
Ранее главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци объявил окончательную заявку команды на чемпионат мира 2018 года в России.
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