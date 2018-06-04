Судьба Салаха оказалась предрешена

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер опубликовал окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России.

В итоговый список игроков попал нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах , который восстанавливается от травмы плеча, полученной в финале Лиги чемпионов.

Полностью заявка из 23 футболистов выглядит следующим образом:

— полузащитники: Тарек Хамед, Шикабала, Абдаллах Саид, Сэм Морси, Мохамед Эль-Ненни , Кахраба, Рамадан Собхи, Махмуд Трезеге Хассан, Амир Варда;

Сборная Египта на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

Ранее главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци объявил окончательную заявку команды на чемпионат мира 2018 года в России.