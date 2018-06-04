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Назван самый дорогой футболист мира
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Назван самый дорогой футболист мира 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Salvio Calabrese / Globallookpress.com
Аналитики из CIES Football Observatory назвали игрока сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейна самым дорогим футболистом мира, оценив трансферную стоимость форварда в 201,2 миллиона евро. Список из 100 самых дорогостоящих футболистов опубликован на сайте портала.
Помимо 24-летнего Кейна, в пятерку самых дорогих игроков вошли Неймар Джуниор из «Пари-Сен Жермен» (195,7 миллиона евро), Киллиан Мбаппе также из ПСЖ (186,5 миллиона евро), Лионель Месси из «Барселоны» (184,2 миллиона евро) и Мохамед Салах из «Ливерпуля» (171,3 миллиона евро). Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду, ставший пятикратным обладателем кубка Лиги чемпионов, оценивается в 103,4 миллиона евро и расположился на 24-й строчке рейтинга.
Аналитики CIES Football Observatory при оценке стоимости футболистов применяют эксклюзивный алгоритм. Учитывается возраст, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.
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