Пеле и Марадоне отказали в звании лучшего игрока в истории ЧМ

Болельщики признали уругвайца Эдгардо Гиджу лучшим игроком в истории чемпионатов мира. Результаты опроса опубликованы в мундиаля-2018.

Голосование проводилось по системе плей-офф: футболисты были разделены на пары, в которых фанаты выбирали лучшего. До финала дошли Гиджа и аргентинец Диего Марадона , победитель мундиаля-1986. В результате уругвайский нападающий набрал 51 процент голосов. В 1/8 финала он обошел бразильца Пеле — трехкратного чемпиона мира.

Из числа советских футболистов был представлен вратарь Лев Яшин . Он вылетел на первой стадии, проиграв Марадоне.

Гиджу умер в 2015 году в возрасте 88 лет. Он выступал на профессиональном уровне с 1944 по 1968 год. В составе сборной Уругвая нападающий в 1950 году стал чемпионом мира. В финальном матче он отметился решающим голом. Гиджу скончался в день 65-й годовщины финала мундиаля-1950.