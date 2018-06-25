Нападающий сборной Бразилии может покинуть ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии Дуглас Коста получил травму и может больше не сыграть на чемпионате мира в России, сообщает Sport24.
По информации O Globo, бразильскому форварду потребуется на восстановление около двадцати дней.
Нападающий получил повреждение мышц правого бедра в матче с Коста-Рикой. Встреча прошла 22 июня в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 2:0 в пользу Бразилии.
Медицинский штаб сборной исключил участие Дугласа Косты в матче против команды Сербии, который состоится 27 июня в Москве.
На данный момент сборная Бразилии занимают первую строчку в группе Е и имеет в своем активе четыре очка.
Ранее защитник сборной России по футболу Марио Фернандес прокомментировал свое решение выступать за сборную России.