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Британцы назвали худший город ЧМ-2018
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Британцы назвали худший город ЧМ-2018 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Британское издание Independent составило рейтинг российских городов, которые примут чемпионат мира по футболу, передает ТАСС. Города оценивались по нескольким критериям: готовность и удобство арен, логистика, архитектура и инфраструктура.
На первом месте оказался Санкт-Петербург. Издание оценило его «удивительную архитектуру» и коллекцию мировых шедевров искусства в Эрмитаже.
Далее в списке идут Москва, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону и Самара, а замыкает рейтинг Саранск.
>> Странные сувениры к ЧМ-2018
По мнению британских журналистов, в городе мало достопримечательностей и мест для отдыха, к тому же, там состоится матч между сборными Панамы и Туниса, на который вряд ли захочет приехать большое количество болельщиков.
Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. Матч открытия ЧМ-2018 пройдет в Москве на арене «Лужники» в 18:00.
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