Британцы назвали худший город ЧМ-2018

Британское издание Independent составило рейтинг российских городов, которые примут чемпионат мира по футболу, передает ТАСС . Города оценивались по нескольким критериям: готовность и удобство арен, логистика, архитектура и инфраструктура.

На первом месте оказался Санкт-Петербург. Издание оценило его «удивительную архитектуру» и коллекцию мировых шедевров искусства в Эрмитаже

Далее в списке идут Москва, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону и Самара, а замыкает рейтинг Саранск.

По мнению британских журналистов, в городе мало достопримечательностей и мест для отдыха, к тому же, там состоится матч между сборными Панамы и Туниса, на который вряд ли захочет приехать большое количество болельщиков.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. Матч открытия ЧМ-2018 пройдет в Москве на арене «Лужники» в 18:00.