УЕФА наказал «Зенит»

«Зенит» наказан матчем без зрителей в Лиге Европы

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Такое решение было принято после того, как УЕФА рассмотрел дисциплинарное дело по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Сине-бело-голубым вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма.

«Зенит» занял пятое место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2017/18 и начнёт выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Витсель вошёл в окончательный состав сборной Бельгии на ЧМ-2018.