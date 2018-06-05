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Луческу рассказал, за кого будет болеть на ЧМ
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Луческу: надеюсь, сборная России дойдёт до полуфинала ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу дал комментарии товарищеского матча с Россией (1:1).
«Для нас было важно играть против мотивированных команд. Эти игры готовят нас. Мы не позволили сборной России играть в их футбол. Во втором тайме перехватили инициативу.
В сборной России есть мои друзья-ученики Смольников, Дзюба, Жирков. На ЧМ-2018 я болею в том числе за сборную России. Надеюсь, она дойдёт до полуфинала. Если россияне начнут с двух побед на ЧМ-2018, то дальше у них может всё сложиться.
За кого ещё буду болеть на ЧМ-2018? За сборную Бразилии. Вот две команды, за которые буду переживать», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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