Луческу рассказал, за кого будет болеть на ЧМ

Луческу: надеюсь, сборная России дойдёт до полуфинала ЧМ-2018

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу дал комментарии товарищеского матча с Россией (1:1).

«Для нас было важно играть против мотивированных команд. Эти игры готовят нас. Мы не позволили сборной России играть в их футбол. Во втором тайме перехватили инициативу.

В сборной России есть мои друзья-ученики Смольников, Дзюба, Жирков. На ЧМ-2018 я болею в том числе за сборную России. Надеюсь, она дойдёт до полуфинала. Если россияне начнут с двух побед на ЧМ-2018, то дальше у них может всё сложиться.