Луческу рассказал, за кого будет болеть на ЧМ

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу дал комментарии товарищеского матча с Россией (1:1).
«Для нас было важно играть против мотивированных команд. Эти игры готовят нас. Мы не позволили сборной России играть в их футбол. Во втором тайме перехватили инициативу.
В сборной России есть мои друзья-ученики Смольников, Дзюба, Жирков. На ЧМ-2018 я болею в том числе за сборную России. Надеюсь, она дойдёт до полуфинала. Если россияне начнут с двух побед на ЧМ-2018, то дальше у них может всё сложиться.
За кого ещё буду болеть на ЧМ-2018? За сборную Бразилии. Вот две команды, за которые буду переживать», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.