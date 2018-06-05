Гвардиолу обозвали расистом

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре заявил, что тренер команды Хосеп Гвардиола относился к нему «жестоко» из-за цвета кожи. Слова футболиста приводит France Football.

«Он был жесток по отношению ко мне. Вы можете представить, чтобы кто-то в "Барселоне" (игрок и тренер также работали вместе в каталонском клубе — прим. "Ленты.ру") так же обходился с Иньестой? И я задался вопросом, не происходит ли это из-за моего цвета кожи? И я не первый, кто говорит о таком отличии», — заявил Туре.

По его словам, некоторые к африканцам относятся по-другому. Ивуариец отметил, что Гвардиола всегда делал вид, что у него нет никаких проблем с темнокожими игроками, потому что был слишком умен, чтобы признать их наличие. «Если он когда-либо возглавит команду, в которой будет пять африканцев, я пошлю ему торт», — закончил Туре.

Полузащитник покинул «Сити» в мае. В английском клубе он выступал с 2010 года, став трехкратным чемпионом Англии. В прошедшем сезоне он провел лишь девять матчей в национальном чемпионате.

Гвардиола является самым титулованным тренером за последние десять лет. Работая с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити», испанский специалист выиграл 23 трофея. Он является наиболее успешным тренером в истории каталонского клуба: за четыре года он выиграл 14 кубков, в том числе две Лиги чемпионов.