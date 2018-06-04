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Погребняк: «Денег не получим, но виновных мы накажем»
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Павел Погребняк: «Тосно»? Денег не получим, но виновных мы накажем" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий Павел Погребняк в интервью "СЭ" рассказал, что почти не получил никаких денег за выступления в "Тосно". По его словам, за такие вещи надо наказывать.
— У вас есть последняя информация по ситуации в "Тосно"?
— К сожалению, никто из руководителей клуба на связь не выходит. Мы все узнаем через прессу. Ситуацией немного не владеем, но все эти сообщения, конечно, настораживают. Вообще это вопиющий случай в нашем футболе в преддверии такого грандиозного праздника, как чемпионат мира! Мы, игроки, настроены решительно. Будем доводить дело до конца. За такие вещи надо наказывать!
— А нет опасений, что "Тосно" объявит себя банкротом?
— Совершенно верно. Такой исход вполне вероятен.
— Но тогда и своих денег вы не увидите.
— Денег не получим, но виновных мы накажем.
— А кто виноват — руководство клуба, спонсоры, кто-то еще?
— Я во второй части чемпионата присоединился к команде и всего не знаю. В курсе, что был один спонсор, который вкладывал в команду. Его фамилия Пайкин. Но во второй части сезона он просто-напросто исчез. Поигрался с "Тосно", и ему, видите ли, надоело. А команда теперь страдает.
— Письмо на имя Президента России — крайняя мера? Никто кроме Владимира Путина вам помочь не может?
— У Президента своих дел полно. Не знаю. Мы написали, а там уже видно будет. Почему бы не попробовать?
— Вы ни одной зарплаты в "Тосно" так и не получили?
— Нет. Спешу вас поправить. Одну зарплату я все-таки получил (улыбается).
— Клуб оплачивал вашу операцию после травмы — разрыва ахиллова сухожилия?
— Нет, я все это делал за свой счет.
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