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Врачи оправдали вратаря «Ливерпуля»
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Американские врачи подтвердили, что Кариус получил сотрясение мозга в финале ЛЧ 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Reuters
Американские доктора Росс Зафонте и Ленорр Хергет подтвердили, что вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус прошёл медицинское обследование в Массачусетской больнице и реабилитационном центре Сполдинга.
Об этом сообщает официальный сайт Массачусетской больницы.
Врачи после тщательного анализа пришли к выводу, что немец получил сотрясение мозга во время финального матча Лиги чемпионов, который прошёл 26 мая.
Ранее сообщалось, что Кариус прошёл медобследование после столкновения с Рамосом в финале ЛЧ.
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