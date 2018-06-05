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Украинцев призвали сдать билеты на ЧМ-2018
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Украинцев призвали сдать билеты на ЧМ-2018 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Public domain
Первый зампред Верховной рады Украины Ирина Геращенко обратилась к украинцам, которые намерены посетить матчи чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Украинская правда».
«Террор, объявленный Российской Федерацией украинцам, не имеет конца и края», — уверена она.
По словам вице-спикера парламента, в России граждан Украины могут схватить и задержать, а ее власти иногда бывают «бессильны» даже в том, чтобы прислать к таким людям консулов. Поэтому, считает Геращенко, пяти тысячам украинцев, которые «якобы» уже купили билеты на игры мундиаля 2018 года, стоит «10 раз подумать» перед поездкой.
«Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать что-либо, что происходит в России», — добавила она.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Накануне официальный сайт мэра Москвы сообщил, что во время мундиаля квартиры в столице арендуют полмиллиона фанатов футбола. Всего же город посетят 800 тысяч — один миллион человек, в том числе 400 тысяч иностранцев.
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