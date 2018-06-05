Украинцев призвали сдать билеты на ЧМ-2018

«Террор, объявленный Российской Федерацией украинцам, не имеет конца и края», — уверена она.

По словам вице-спикера парламента, в России граждан Украины могут схватить и задержать, а ее власти иногда бывают «бессильны» даже в том, чтобы прислать к таким людям консулов. Поэтому, считает Геращенко, пяти тысячам украинцев, которые «якобы» уже купили билеты на игры мундиаля 2018 года, стоит «10 раз подумать» перед поездкой.

«Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать что-либо, что происходит в России», — добавила она.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.