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Бубнов: «У России могут быть проблемы из-за медленных защитников»
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Бубнов: «У России могут быть проблемы из-за медленных защитников» 

Евро-футбол.Ру 5 июня 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что сборная России в первых двух матчах на чемпионате мира будет играть в атакующий футбол.
"Я думаю, что в матчах против Саудовской Аравии и Египта сборная России будет играть в четыре защитника. Эти команды нужно обыгрывать, поэтому схема будет более атакующая. А вот уже в игре против Уругвая, и если мы выйдем в плей-офф, то там уже схема перейдет на три центральных защитника. У нас вообще центральные защитники очень медленные, а из-за этого могут быть проблемы", — сказал Бубнов.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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