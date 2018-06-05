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Гвардиолу запугали проклятьем африканских шаманов
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Гвардиолу запугали проклятьем африканских шаманов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что каталонский тренер Хосеп Гвардиола не завоюет с «Манчестер Сити» кубок Лиги чемпионов.
Агент встал на сторону своего клиента полузащитника Яя Туре, который раскритиковал Гвардиолу в интервью.
«Он настроил против себя всю Африку, многие африканские болельщики отвернулись от «Манчестер Сити». И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не дадут Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов. Это будет для Гвардиолы как африканское проклятье», — цитирует Селюка Sport24.
Он также назвал «преступлением» то, что Туре после восьми лет в английском клубе ушёл из команды, и вновь пригрозил Гвардиоле африканскими шаманами.
«Но бумеранг вернётся, Пеп. Ты ещё увидишь, что такое африканские шаманы. Помни об этом всегда», — сказал Селюк.
Ранее сообщалось, что ивуарийский полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре покинет клуб по окончании сезона.
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