Гвардиолу запугали проклятьем африканских шаманов

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что каталонский тренер Хосеп Гвардиола не завоюет с «Манчестер Сити» кубок Лиги чемпионов.

Агент встал на сторону своего клиента полузащитника Яя Туре, который раскритиковал Гвардиолу в интервью.

«Он настроил против себя всю Африку, многие африканские болельщики отвернулись от «Манчестер Сити». И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не дадут Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов. Это будет для Гвардиолы как африканское проклятье», — цитирует Селюка Sport24.

Он также назвал «преступлением» то, что Туре после восьми лет в английском клубе ушёл из команды, и вновь пригрозил Гвардиоле африканскими шаманами.

«Но бумеранг вернётся, Пеп. Ты ещё увидишь, что такое африканские шаманы. Помни об этом всегда», — сказал Селюк.

Ранее сообщалось, что ивуарийский полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре покинет клуб по окончании сезона.